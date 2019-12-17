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Политика

Дело возбудили после того, как Toyota сбила ребенка в Автозаводском районе

18 декабря 2019 15:08  [355] Политика
Место ДТП

Место ДТП

Фото: ГУ МВД

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, где пострадал 11-летний мальчик. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

Несчастный случай произошел 17 декабря текущего года примерно в 13:00 на улице Ореховой. Потерпевший — 11-летний мальчик, учащийся 4 класса школы №58. Ребенок, предположительно, возвращался из школы и переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок (видео 18+) попал под колеса автомобиля именно на этом переходе. За рулем машины находился 61-летний водитель, которого задержали правоохранители. Мальчика доставили в больницу.

По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч.1 ст. 264 УК РФ).

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