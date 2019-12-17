"Бюджет Нижнего Новгорода на 2020 год – это бюджет балансирования ", - Дмитрий Барыкин Экономика

"Бюджет Нижнего Новгорода на 2020 год очень непростой. Я бы назвал его бюджетом балансирования, так как самое главное – удержаться в запланированном коридоре доходов и расходов, не свалиться в безудержный рост дефицита и долга", - прокомментировал принятый проект бюджета на следующий год председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин.

"Дефицит 2019 года в размере 1,735 млрд рублей уже не оставляет нам надежд на то, что профицит 2020 года размером в 1,32 млн рублей переживет первую же корректировку бюджета. Этот миллион легко растворится в социальных статьях, где есть недофинансирование. Город все больше зависит от субсидий и трансфертов из вышестоящих бюджетов, что логично на фоне отсутствия динамики роста собственных доходов. Плюс в этом только один – эта ситуация требует от города высокой финансовой дисциплины и тренирует межведомственную скоординированность", - добавил он.

Он выразил надежду, что в начале следующего года городская администрация представит Гордуме рабочие идеи по увеличению доходов города и порадует поступлениями.

"При обсуждении бюджета депутаты высказали множество пожеланий по увеличению финансирования ремонта школ и детских садов, благоустройства, уличного освещения, транспортной инфраструктуры. Это очень важные вопросы, которые больше всего волнуют нижегородцев на встречах с депутатами, и, конечно, мы будем их лоббировать и контролировать их исполнение", - сказал он.

"Прозвучали даже слова критики по выбранным администрацией приоритетам, но я предлагаю подойти к вопросу конструктивно. Мы не видим в бюджете на 2020 год возможностей для развития Нижнего Новгорода, зато их можно получить по национальным проектам, федеральным и региональным программам. Это значит, что администрации необходимо максимально четко выстроить эту работу, с соблюдением всех сроков, и приготовиться к пристальному депутатскому контролю", - заключил он.