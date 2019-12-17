"Основной объем финансирования бюджета предусмотрен по нацпроектам", - Иван Носков Экономика

Дума Дзержинска единогласно приняла бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Основные параметры городского бюджета на 2020 год таковы: доходы – 7 млрд 955 млн рублей, расходы – 7 млрд 976 млн рублей, дефицит – 20,7 млн рублей.

Глава города Иван Носков прокомментировал основные параметры бюджета. Бюджет Дзержинска на 2020 год увеличен на 3 млрд рублей или 61 % по сравнению с 2019 годом. Как подчеркнул Иван Носков, такой рост доходов и расходов городского бюджета удалось достичь за счет привлечения областных и федеральных средств, в том числе и в связи с реализацией национальных проектов.

"Городу на 2020 год предусмотрены субсидии из федерального и областного бюджетов в сумме более 2 млрд. рублей, на софинансирование которых за счет средств местного бюджета предусмотрено 118 млн. рублей. Основной объем финансирования предусмотрен по национальным проектам. В частности, по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", городу выделены субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог в размере 148 млн рублей (средства федерального бюджета). В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" предусмотрены средства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также на благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования. По национальному проекту "Образование" предусмотрены средства на строительство нового здания школы № 2 и детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне "Западный-2", - отметил он.

Городской бюджет на 2020-2022 годы, как и в предыдущие годы, носит социально ориентированный характер. Расходы на финансирование отраслей социальной сферы в 2020 году составляют 4 млрд рублей или половину в общих расходах городского бюджета.

Доходы и расходы городского бюджета сбалансированы и соответствуют требованиям бюджетного кодекса, пояснили в пресс-службе администрации города.