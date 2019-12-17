Женщина и ребенок отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

Женщина и ребенок отравились предположительно угарным газом в Нижнем Новгороде 18 декабря 2019 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МЧС России по региону.
В районе трех часов дня в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация, что в Автозаводском районе из дома №3 по ул. Ватутина были госпитализированы женщина и ребенок с симптомами отравления газом. Причины произошедшего устанавливаются.
Напомним, еще четыре человека отравились угарным газом в Нижнем Новгороде 5 декабря 2019 года.
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