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Происшествия

Женщина и ребенок отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

18 декабря 2019 17:33  [68] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Женщина и ребенок отравились предположительно угарным газом в Нижнем Новгороде 18 декабря 2019 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В районе трех часов дня в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация, что в Автозаводском районе из дома №3 по ул. Ватутина были госпитализированы женщина и ребенок с симптомами отравления газом. Причины произошедшего устанавливаются.

Напомним, еще четыре человека отравились угарным газом в Нижнем Новгороде 5 декабря 2019 года.

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