Центр волонтеров Дзержинска объявляют конкурс "#ЧистыеСтены"

Фото:
Центр волонтеров города Дзержинска "Альтернатива" совместно с администрацией города объявляют конкурс "#ЧистыеСтены". Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Цель данного конкурса: очистить стены Дзержинска от надписей, граффити и незаконной рекламы.
Сроки проведения конкурса с 16 декабря 2019 года до 1 февраля 2020 года. Участвовать может любой желающий.
Условия участия:
Необходимо отправить сообщение в группу "Альтернатива Дзержинск" в соцсети ВКонтакте (подробности заполнения в группе).
Три самых активных участника конкурса получат благодарственные письма и ценные подарки от администрации города Дзержинска.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+