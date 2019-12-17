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Общество

Центр волонтеров Дзержинска объявляют конкурс "#ЧистыеСтены"

19 декабря 2019 09:20  [32] Общество

Фото: администрация Дзержинска

Центр волонтеров города Дзержинска "Альтернатива" совместно с администрацией города объявляют конкурс "#ЧистыеСтены". Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Цель данного конкурса: очистить стены Дзержинска от надписей, граффити и незаконной рекламы.

Сроки проведения конкурса с 16 декабря 2019 года до 1 февраля 2020 года. Участвовать может любой желающий.

Условия участия:

Необходимо отправить сообщение в группу "Альтернатива Дзержинск" в соцсети ВКонтакте (подробности заполнения в группе).

Три самых активных участника конкурса получат благодарственные письма и ценные подарки от администрации города Дзержинска.

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