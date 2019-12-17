Движение транспорта будет ограничено на пересечении ул.Ломоносова-Генкиной в Нижнем Новгороде Общество

Движение транспорта будет ограничено на пересечении ул.Ломоносова-Генкиной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

В связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях ограничения будут действовать с 22:00 20 декабря до 05:00 23 декабря 2019 года.



Специалисты департамента просят водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.