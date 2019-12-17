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Общество

Движение транспорта будет ограничено на пересечении ул.Ломоносова-Генкиной в Нижнем Новгороде

19 декабря 2019 09:47  [198] Общество

Движение транспорта будет ограничено на пересечении ул.Ломоносова-Генкиной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

В связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях ограничения будут действовать с 22:00 20 декабря до 05:00 23 декабря 2019 года.

Специалисты департамента просят водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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