Движение транспорта будет ограничено на пересечении ул.Ломоносова-Генкиной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.
В связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях ограничения будут действовать с 22:00 20 декабря до 05:00 23 декабря 2019 года.
Специалисты департамента просят водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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