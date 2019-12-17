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Общество

Нижегородцы смогут высказать мнения о работе полиции 20 декабря

19 декабря 2019 10:43  [45] Общество

Нижегородцы смогут высказать мнения о работе полиции 20 декабря 2019 года с 10 до 11 часов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.

В течение часа жители Нижнего Новгорода смогут лично обратиться к заместителю начальника УМВД России по Нижнему Новгороду полковнику внутренней службы Сергею Горячеву с просьбами, пожеланиями или вопросами по линии подразделений: миграции, ГИБДД и информационно-справочной работы, в том числе в электронном виде.

Неравнодушные граждане смогут поделиться с руководством городской полиции предложениями по повышению эффективности предоставляемых органами внутренних дел государственных услуг и высказать свои отзывы о проводимой правоохранителями в данном направлении работе.

Телефон "горячей линии": 8(831) 268-74-84.

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