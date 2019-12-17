Заслуженным мастерам народных художественных промыслов Нижегородской области увеличили размер выплаты Общество

Заслуженным мастерам народных художественных промыслов Нижегородской области увеличили размер единовременной денежной выплаты. Соответствующее решение было принято на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 19 декабря 2019 года.

В настоящее время звание присваивается мастерам народных художественных промыслов, работающим в сфере не менее 10 лет. Ежегодно звание присваивается не более чем 5 кандидатам.

В соответствии с изменениями количество граждан, которым присваивается звание "Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области", увеличивается с 5 до 15 человек. Размер единовременной денежной выплаты - с 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

"В нашем регионе работают около 1300 человек в этой отрасли и такая индексация была нужна для поддержки мастеров не только из городов, но и районов области. Кроме того, это является стимулом для молодых специалистов осваивать дело. Народные художественные промыслы – достояние не только Нижегородской области, но и России, поэтому важно поощрять заслуженных мастеров", - заявил председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев.

Также парламентарии приняли поправки в законопроект, которые позволят наставникам отрасли получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того, законопроектом предусмотрена поддержка молодых специалистов предприятий НХП. В частности, единовременная выплата при заключении трудового договора в размере 35 тысяч рублей и ежемесячная доплата к заработной плате в размере 5 тысяч рублей на протяжении 5 лет.

Молодые специалисты смогут получать стимулирующие выплаты при устройстве на предприятия сразу после окончания школы, параллельно получая профильное образование. Таким образом, они смогут совмещать учебу по специальности и работу на предприятии, тем самым повышая профессиональные навыки.

Ранее сообщалось, что нижегородские изделия НХП хотят адаптировать под современные тенденции.