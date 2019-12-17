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Общество

Заслуженным мастерам народных художественных промыслов Нижегородской области увеличили размер выплаты

19 декабря 2019 11:20  [84] Общество

Заслуженным мастерам народных художественных промыслов Нижегородской области увеличили размер единовременной денежной выплаты. Соответствующее решение было принято на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 19 декабря 2019 года.

В настоящее время звание присваивается мастерам народных художественных промыслов, работающим в сфере не менее 10 лет. Ежегодно звание присваивается не более чем 5 кандидатам.

В соответствии с изменениями количество граждан, которым присваивается звание "Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области", увеличивается с 5 до 15 человек. Размер единовременной денежной выплаты - с 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

"В нашем регионе работают около 1300 человек в этой отрасли и такая индексация была нужна для поддержки мастеров не только из городов, но и районов области. Кроме того, это является стимулом для молодых специалистов осваивать дело. Народные художественные промыслы – достояние не только Нижегородской области, но и России, поэтому важно поощрять заслуженных мастеров", - заявил председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев.

Также парламентарии приняли поправки в законопроект, которые позволят наставникам отрасли получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того, законопроектом предусмотрена поддержка молодых специалистов предприятий НХП. В частности, единовременная выплата при заключении трудового договора в размере 35 тысяч рублей и ежемесячная доплата к заработной плате в размере 5 тысяч рублей на протяжении 5 лет.

Молодые специалисты смогут получать стимулирующие выплаты при устройстве на предприятия сразу после окончания школы, параллельно получая профильное образование. Таким образом, они смогут совмещать учебу по специальности и работу на предприятии, тем самым повышая профессиональные навыки.

Ранее сообщалось, что нижегородские изделия НХП хотят адаптировать под современные тенденции.

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