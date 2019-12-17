Нижегородская область освоила 95% федсредств, выделенных на борьбу с онкологией Общество

Нижегородская область освоила 95% федеральный средств, выделенных на борьбу с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Борьба с онкологическими заболеваниями - важнейшая часть национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина", - сообщили в пресс-службе.

На эти цели в 2019 году Нижегородская область направила более 640 млн рублей из федерального бюджета и почти 27 млн - из регионального. В настоящее время 95% уже освоены, пояснили в пресс-службе.

"В регионе проводится переоснащение оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим больным. В текущем году переоснащены и дооснащены современным высокотехнологичным медицинским оборудованием Павловская центральная районная больница, Арзамасская центральная городская больница и Нижегородский онкодиспансер", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, проект по борьбе с онкологическими заболеваниями предусматривает создание сети из 12 центров первичной амбулаторной онкологической помощи. Первый центр откроется до конца декабря 2019 года в Павлове. Также ЦАОПы будут создаваться в Арзамасе, Балахне, Выксе, Городце, Кстове, Лыскове, Починках, Семенове, Сергаче, Шахунье и на Бору.

В настоящее время в полном объеме завершены торги на поставку 100 единиц нового высокотехнологичного оборудования, из которых поставлено 99 на общую сумму 665,4 млн рублей.

"Медицинские организации, оказывающие помощь онкологическим больным, планируется переоснастить более 400 единицами современного медоборудования", - добавил Глеб Никитин.

На базе Нижегородского областного клинического онкологического диспансера организована работа трех референсных центров: маммологического - по контролю качества выполненных маммографий в медицинских организациях Нижегородской области-цитологического – по контролю качества цитологических исследований, и гистологического – по контролю качества выполнения прижизненных патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала. На базе НОКОД создан единый регистр предраковых заболеваний.

Добавим, что в 2020 году на борьбу с онкологическими заболеваниями предусмотрены средства в размере 1,147 млрд рублей.