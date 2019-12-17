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Происшествия

Водитель насмерть сбил лежащего на проезжей части мужчину в Шарангском районе

19 декабря 2019 12:14  [56] Происшествия

Водитель насмерть сбил лежащего на проезжей части мужчину в Шарангском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Накануне вечером, 18 декабря, в с.Старая Рудка 64-летний водитель ВАЗ 21099 наехал на мужчину, лежащего на проезжей части. В результате ДТП 33-летний мужчина не выжил.

Напомним, ДТП на Канавинском мосту спровоцировало многокилометровую пробку 19 декабря.

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