Водитель насмерть сбил лежащего на проезжей части мужчину в Шарангском районе Происшествия

Водитель насмерть сбил лежащего на проезжей части мужчину в Шарангском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Накануне вечером, 18 декабря, в с.Старая Рудка 64-летний водитель ВАЗ 21099 наехал на мужчину, лежащего на проезжей части. В результате ДТП 33-летний мужчина не выжил.

Напомним, ДТП на Канавинском мосту спровоцировало многокилометровую пробку 19 декабря.