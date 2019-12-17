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Культура и отдых

Новогодняя ярмарка откроется на пл.Горького

19 декабря 2019 12:48  [86] Культура и отдых

Новогодняя ярмарка на пл.Горького откроется 23 декабря 2019 года в рамках фестиваля "Горьковская Ёлка 2020". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Свою продукцию представят фермерские хозяйства, сельскохозяйственные предприятия, ремесленники и мастера художественных промыслов. Можно будет приобрести мясные продукты и рыбу, полуфабрикаты, сыры, соленья, кондитерские изделия, выпечку. Среди ассортимента кулинарной продукции - горячие блюда, закуски, готовые салаты. Контроль качества продуктов ведет выездная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы.

Нижегородцы и гости города смогут выбрать на ярмарке подарки и сувениры ручной работы, а также посетить новогоднюю интерактивную фотозону. Фотозона представляет собой волшебный лес, где в окружении двенадцати елей остановились сани Деда Мороза.

Праздничная ярмарка на пл.Горького будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00 до 8 января.

На площади Минина с 14 декабря до 8 января работают современный каток с искусственным покрытием, пункт проката коньков и тюбингов, царь-горка высотой восемь метров, а также новогодняя ярмарка. Торжественное открытие новогоднего фестиваля состоится 28 декабря масштабным маскарадом, награждением победителя конкурса на лучший новогодний костюм, которому достанется главный приз – поездка в Венецию. Подробности на сайте и на официальной странице в социальной сети.

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