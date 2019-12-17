Нижегородский парламент одобрил переход на выборы депутатов Гордумы по одномандатным округам Политика

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 19 декабря приняли проект изменений в закон "Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Изменения предусматривают переход на выборы депутатов Гордумы по одномандатным округам. Законопроект был внесен губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным по инициативе жителей региона.

Проект закона подготовлен с учетом открытого обращения жителей Нижнего Новгорода в преддверии формирования в 2020 году Думы в новом составе.

Как было отмечено, система выборов по одномандатным округам позволяет обеспечить максимальный учет интересов жителей территории округа, депутаты получают мандаты непосредственно от избирателей.

"С просьбой о переходе на выборы только по одномандатным округам вышли жители Нижнего Новгорода. Действительно, в настоящее время во всех муниципальных образованиях Нижегородской области, за исключением Нижнего Новгорода, депутаты органов местного самоуправления избираются по одномандатным избирательным округам. Мы не могли оставить вопрос без внимания. Нашей главной задачей является выстраивание партнерских отношений с жителями", - заявил председатель комитета по вопросам государственной власти области, МСУ и регламенту Дмитрий Малухин.