Массовый забег Дедов Морозов пройдет в Нижнем Новгороде 29 декабря Культура и отдых

Традиционный забег Дедов Морозов в рамках новогоднего фестиваля "Горьковская Ёлка 2020" пройдет в это воскресенье, 29 декабря 2019 года. В этом году забег состоится уже в 34 раз.

Нижегородцы в костюмах главного символа Нового года побегут по маршруту, проложенному по Большой Покровской до кинотеатра "Октябрь" и обратно до площади Минина и Пожарского.

Старт забега в 13:00 у фонтана на площади Минина и Пожарского. Для всех участников забега предусмотрены стартовые наборы от организаторов, чай и горячие пироги.

Чтобы стать участником мероприятия, нужно отправить заявку с указанием ФИО и даты рождения на почту novogodniyzabeg@gmail.com. В теме письма написать - "Забег 2019", после чего прийти в шатёр забега на площади Минина, заполнить заявление об участии и получить стартовый набор от организаторов. Также можно зарегистрироваться на забег в самом шатре или прийти к старту.

Подробная программа фестиваля "Горьковская Ёлка" размещена здесь.

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