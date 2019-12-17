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Экономика

"Облбюджет ждут поправки, и в приоритете - подготовка к юбилею Нижнего Новгорода", - Глеб Никитин

19 декабря 2019 15:34  [1] Экономика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области прокомментировал решение Законодательного собрания региона, которое на заседании 19 декабря приняло во втором окончательном чтении областной бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

"Федерация увеличила объем финансовой помощи нашему региону - на 7,8 млрд рублей к уровню 2019 года, а мы, в свою очередь, – муниципалитетам. За МСУ с 1 января будут закреплены 20% доходов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения. На 12,7% вырос объем нецелевой финансовой помощи местным бюджетам", - сказал Глеб Никитин.

"Мы прекрасно понимаем, что есть огромное количество направлений, которые хотелось бы профинансировать дополнительно. Мы будем, естественно, возвращаться к этим вопросам по мере привлечения средств", - добавил губернатор.

"Самый большой планируемый пакет поправок и самый большой наш приоритет – это подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода. Помимо федерального финансирования это будут и региональные, и муниципальные ресурсы. В первую очередь – на благоустройство города Нижнего Новгорода. По этому пакету поправок мы работаем и, думаю, что в первом квартале 2020 года обязательно сделаем", - пояснил глава региона.

Напомним, что бюджет Нижегородской области на все три предстоящих года сформирован бездефицитным. Доходы и расходы областного бюджета на 2020 год составили 194,6 млрд рублей, на 2021 год – 198,1 млрд рублей, на 2022 год – 201,3 млрд рублей.

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