Нижегородская администрация объявила аукцион по берегоукреплению склона в районе Метромоста Экономика

Нижегородская администрация направит более 40 млн рублей на берегоукрепление склона в районе Метромоста. На сайте госзакупок сообщается, что объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ в рамках мероприятий по инженерной защите территорий на участке от Метромоста до Молитовского моста в Нижнем Новгороде.

Начальная максимальная цена контракта составляет 44,2 млн рублей, длина участка склона — около 2 км. Работы следует выполнить до 15 июля 2020 года.



Как указано в документации, источником финансирования выступают средства городского бюджета на 2019 и 2020 годы в рамках муниципальной программы "Благоустройство города Нижнего Новгорода".

Итоги аукциона будут подведены после 19 декабря.



По контракту подрядчику необходимо будет выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания. Кроме того, нужно будет провести инвентаризацию и лесопатологическое обследование зеленых насаждений. Также следует выполнить расчеты общей устойчивости склона с учетом внешних нагрузок.



Помимо прочего, в техническом задании говорится и о необходимости запроектировать сеть ливнесборных лотков и наружные сети водоотведения.



Ранее сообщалось о том, что Нижний Новгород получит межбюджетные трансферты на берегоукрепление участка от метромоста до Молитовского моста.



Напомним, ранее совет по имуществу одобрил комплексное благоустройство противоположной части - набережной Оки в районе ул. Черниговской за 9 млрд рублей.