Сергей Панов вновь стал генеральным менеджером БК "Нижний Новгород" Спорт

Сергей Панов вновь стал генеральным менеджером БК Нижний Новгород Фото: с сайта БК "НН"

Сергей Панов вновь стал генеральным менеджером БК "Нижний Новгород". Об этом сообщается на сайте баскетбольного клуба 19 декабря 2019 года.

Отметим, что он уже работал на этом посту с октября 2008 года до апреля 2014 года. Потом был назначен министром спорта Нижегородской области, пост министра он покинул в ноябре этого года.



"Я решил вернутся в свою родную стихию, где смогу приносить пользу делу. Пока меня не было, БК "НН" достиг определенных успехов и еще громче заявил о себе на российской и международных аренах. Рад, что теперь снова буду принимать непосредственное участие в развитии клуба, уделять ему больше времени, чем в последние годы. Надеюсь, что опыт, полученный на должности министра спорта, послужит на благо нашей команды. Должность генерального менеджера подразумевает под собой работу с игроками и тренерским штабом. И речь не только о подписаниях и заменах, но и о том, чтобы найти нужные слова для команды в раздевалке да и обычной жизни. Будем работать над тем, чтобы победы случались как можно чаще", - рассказал о планах работы Сергей Панов.



"Очень символично, что возвращение Сергея Юрьевича Панова в БК "НН" состоялось в юбилейный сезон. Десять лет назад он был одним из тех, кто открыл большой баскетбол для нашего города. При его непосредственной работе на должности генерального менеджера "Нижний Новгород" всего за несколько лет проделал путь от Суперлиги «Б» до Евролиги. За годы, проведенные в игре, Сергей Панов заслужил весомый авторитет – в прошлом как профессиональный спортсмен, а сейчас как успешный менеджер", - добавил генеральный директор БК "Нижний Новгород" Александр Хайретдинов.

"Для всего баскетбольного сообщества и для нашего клуба в частности возвращение Сергея Юрьевича – настоящий подарок!" – сказал главный тренер БК "Нижний Новгород" Зоран Лукич.

СПРАВКА:

Сергей Панов родился 30 июня 1970 года. Является заслуженным мастером спорта России.

Двукратный серебряный призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России по баскетболу. В составе клубов: Чемпион Евролиги, 12-кратный чемпион России, двукратный обладатель кубка России.