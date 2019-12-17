Телефонная линия "Чужих детей не бывает" пройдет в Дзержинске 25 декабря Общество

Пряма телефонная линия "Чужих детей не бывает" пройдет в Дзержинске 25 декабря 2019 года. Об этом сообщили в администрации города.

В ходе мероприятия специалисты органов и учреждений системы профилактики, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Дзержинска примут звонки от жителей города о фактах нарушения прав и законных интересов детей.

В период с 13:00 до 18:00 по телефонам 8(8313) 25-93-40 и 25-95-38 жители города могут задать интересующие вопросы, касающиеся данной темы.