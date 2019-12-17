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Общество

Начальника структурного подразделения МЧС по Нижегородской области осудили за обман подчиненных

20 декабря 2019 13:17  [85] Общество

Начальника структурного подразделения в системе МЧС России по Нижегородской области (Уренский район) осудили за обман подчиненных по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в региональной прокуратуре 20 декабря 2019 года.

В судебном заседании установлено, что в декабре 2018 года начальник подразделения, используя свое служебное положение, умышленно ввел в заблуждение двух своих подчиненных и потребовал передать ему денежные средства в сумме 15 тысяч и 17 тысяч рублей с каждого, за якобы выплаченные им излишне начисленные премии по вине бухгалтера.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, признал начальника виновным, и назначил ему наказание - штраф в размере 150 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что замглавы администрации Княгининского района решил защитить свои права.

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