Движение по мосту через р.Узола в Нижегородской области открыто Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Движение по мосту через р.Узола в Городецком районе Нижегородской области полностью открыто 20 декабря 2019 года.

Итоги строительства оценил директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Сергей Серба.

"Старый мост был построен в 1962 году. По итогам диагностики он был признан аварийным. Мы выявили значительные дефекты бетонных конструкций и арматуры, в ненормативном состоянии находилась проезжая часть. Поэтому была разработана проектная документация, по которой специалисты построили фактически новый мост в существующем створе. Он выполнен с учетом всех новых технологий, которые сегодня существуют в стране. Построены локальные очистные сооружения с системой грубых фильтров, которые не пропускают в Узолу остатки производственных и поверхностных стоков", - подчеркнул директор ГКУ НО "ГУАД".

По условиям госконтракта завершить работы изначально планировалось к сентябрю 2020 года.

По информации компании-подрядчика, некоторые проблемы возникли с погружением свай на проектную отметку из-за состава грунта. В связи с этим была использована технология так называемого лидерного бурения, когда перед погружением свай делается отверстие меньшего диаметра. Сложности у подрядчика появились и с доставкой пролетных строений: пришлось изменить схему их транспортировки из Дмитрова. Сейчас на объект получены все необходимые документы: заключение о соответствии Государственного строительного надзора и разрешение на ввод в эксплуатацию от органа местного самоуправления.

"Учитывая социальную напряженность, связанную с полным закрытием движения всех видов транспорта на этом направлении, в апреле приняли с подрядчиком совместное решение сократить сроки до конца октября 2019 года. По ряду причин строители не успевали завершить работы к этой дате без ущерба к качеству работ", - отметил Сергей Серба.

Пока строили новый мост, людям приходилось добираться от Линды до Городца в объезд - через ближайшие поселки в нескольких десятках километров. Это касалось и общественного транспорта, и автобусов, перевозящих детей.

Сейчас все ограничения сняты. Также, по просьбе жителей изменили маршрут автобуса №102. Теперь он заезжает в деревню Аржаново, через которую ему приходилось ездить во время строительства моста.

Напомним, строительство нового моста через р.Узола началось в феврале этого года. Тогда экс-министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов заявлял о том, что нет никаких сомнений, что работы завершатся до 1 сентября этого года. Прежний аварийный мост закрыли для движения год назад - в ноябре 2018 года.