Пакеты с человеческими останками обнаружены в балахнинском лесу

Пакеты с человеческими останками обнаружила в лесу рядом с ул. Челюскинцев жительница Балахны 19 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Согласно информации, в пакетах находились две человеческие ноги.
На место происшествия выехали следователи Балахнинского межрайонного отдела. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медико-криминалистическая и генетическая.
В настоящее время следователи СК устанавливают личность погибшего, а также причастных к совершению данного преступления.
Напомним, что в апреле расчлененное тело было обнаружено на берегу Волги в Кстове Нижегородской области.
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