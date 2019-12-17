Пакеты с человеческими останками обнаружены в балахнинском лесу Происшествия

Пакеты с человеческими останками обнаружила в лесу рядом с ул. Челюскинцев жительница Балахны 19 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Согласно информации, в пакетах находились две человеческие ноги.

На место происшествия выехали следователи Балахнинского межрайонного отдела. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медико-криминалистическая и генетическая.

В настоящее время следователи СК устанавливают личность погибшего, а также причастных к совершению данного преступления.

Напомним, что в апреле расчлененное тело было обнаружено на берегу Волги в Кстове Нижегородской области.