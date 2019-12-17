Более 300 тысяч нижегородцев планируют привлечь к проекту "Здоровый образ жизни - путь к успеху" Общество

Фото: Пресс-служба НРО "Единая Россия"

Более 300 тысяч нижегородцев планируют привлечь к участию в проекте "Здоровый образ жизни - путь к успеху". Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единая Россия".

Такую информацию озвучили сегодня на селекторном совещании, когда были подведены итоги работы в уходящем году и обозначены планы работы на 2020 год в рамках проекта "Здоровое будущее" партии "Единая Россия".

Совещание с региональными представителями провели координатор проекта, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, председатель координационного совета движения "Сделаем вместе" Геннадий Онищенко.

Во время видеоконференции региональный координатор проекта "Здоровое будущее", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Колыванов рассказал коллегам о планах по реализации комплексной программы, посвященной здоровому образу жизни школьников. Нижегородская область стала одним из участников пилотной программы "Здоровый образ жизни – путь к успеху".

Дмитрий Колыванов отметил, что главной целью реализации программы является привлечение внимания населения области к здоровому образу жизни, речь идет и о здоровом питании, и о правильном режиме дня, и о занятиях спортом и физкультурой.

"Здоровье нации, увеличение продолжительности жизни населения закладывается с детства. Нам важно изучать не только вопросы питания и их влияние на здоровье, но и культуру здорового образа жизни. Уникальность методики программы в том, что старшеклассники получают знания и сами активно доносят их до младшеклассников. Ребята проводят уроки и в традиционном формате, и различные мероприятия вне школы. А уже дома они расскажут своей семье о полученном на этих занятиях опыте", - сказал он.

"В рамках проекта система образования не только получит новые уникальные методические материалы, разработанные совместно с Нижегородским институтом развития образования и адаптированные под наш регион, но также через участие в программе смогут повысить свою квалификацию педагоги", - сообщил координатор парпроекта.

Как рассказала профессор, заведующая кафедрой здоровьесбережения в образовании Нижегородского института развития образования Ольга Гладышева, каждое учебное пособие имеет QR-код, по которому школьники смогут узнать, где в регионе можно подышать свежим воздухом, заняться воркаутом, поиграть в хоккей, сдать макулатуру, найти точки здорового питания.

"Мы надеемся, что такие учебники помогут привлечь внимание школьников разных возрастов, их родителей и преподавателей к здоровому образу жизни. Сделает это направление по-настоящему модным", - пояснила специалист.

Победители на федеральном уровне получат главный бонус от участия в акции - путевки в международный лагерь "Артек", куда ребята отправятся осенью следующего года.

"В наших планах - охватить более 800 образовательных учреждений области, а это около трехсот тысяч человек, которые будут включены в процесс: ученики, их родители и преподаватели. Мы рассчитываем на то, что Нижегородская область займет достойное место по итогам реализации программы "Здоровый образ жизни – путь к успеху", - подвел итог Дмитрий Колыванов.

Регистрация образовательных учреждений для участия во всероссийской акции в рамках программы ведется на портале движения "Сделаем вместе". Побороться за право поехать в "Артек" смогут старшеклассники любого общеобразовательного учреждения Нижегородской области, зарегистрированные на сайте движения.