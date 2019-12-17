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Бизнес

Застройщик проблемного дома в пер.Светлогорском получил в качестве компенсации шесть участков

20 декабря 2019 15:53  [1] Бизнес
Застройщик проблемного дома в пер.Светлогорском получил в качестве компенсации шесть участков

Застройщик проблемного дома в пер.Светлогорском получил в качестве компенсации шесть участков

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области на заседании 20 декабря предоставил застройщику проблемного дома в пер.Светлогорском в качестве компенсации шесть земельных участков. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании совета.

В настоящее время в доме по пер.Светлогорскому остаются не достроенным 4-5 секции.

После банкротства застройщика этого дома права на возведение объекта передали СЗ НО "Дирекция по строительству". В качестве компенсации компания получит территории в 30 м от жилых домов по адресу: ул. Украинская 27, 35 (10,3 тысяч кв.м., 10,3 тысяч кв.м., 10,08 тысяч кв.м., 5,9 тысяч кв.м., 5,8 тысяч кв.м., 6,3 тысяч кв.м.).

"Дирекция по строительству" построит там многоквартирные жилые дома с подземной парковкой и помещениями общественного назначения. Как пояснил застройщик, дома будут от 21 до 28 этаже общей площадью около 100 тысяч кв.м.

Планируемый объем инвестиций в строительство домов: 871,3 млн рублей, 871,9 млн рублей, 831,4 млн рублей, и трижды по 453,2 млн рублей.

Ранее АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" получило в аренду три земельных участка на Казанском шоссе в качестве компенсации за достройку ЖК "Университетский".

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