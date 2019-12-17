Духовно-просветительский центр построят в Ленинском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Духовно-просветительский центр построят в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 20 декабря 2019 года.

Под его строительство "Нижегородской епархии" в безвозмездное пользование передан участок площадью 1087 кв.м. на ул.Трамвайной южнее дома №79. Стоимость строительства оценивается в 5 млн рублей.

Решение принято при условии внесения изменений в проект планировки и межевания территории, изменения условного вида использования и согласования строительства с управлением охраны ОКН, т.к. участок находится в охранной зоне.