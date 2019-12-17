Последние новости рубрики Общество
20 декабря 2019 17:22  [9] "Нацпроекты уже улучшают качество жизни в городах и селах", - Глеб Никитин
20 декабря 2019 17:21  [8] Двух редких сиамских крокодилов изъяли из багажа в нижегородском аэропорту
20 декабря 2019 17:19  [10] Детский сад и школу построят рядом с пос. Новинки
20 декабря 2019 16:38  [68] Нижегородская область перевыполнила показатели нацпроекта "Жильё и городская среда"
20 декабря 2019 16:02  [90] Духовно-просветительский центр построят в Ленинском районе Нижнего Новгорода
20 декабря 2019 15:50  [90] Нижегородская область освоила 100% средств по нацпроекту "Цифровая экономика"
20 декабря 2019 15:31  [94] Более 300 тысяч нижегородцев планируют привлечь к проекту "Здоровый образ жизни - путь к успеху"
20 декабря 2019 14:50  [419] Квалифицированная медпомощь должна быть доступна в любом уголке страны, - Наталья Назарова
20 декабря 2019 14:05  [119] Движение по мосту через р.Узола в Нижегородской области открыто
20 декабря 2019 13:36  [105] Жители аварийного дома Дальнеконстантиновского района добились компенсаций только через прокуратуру
Общество

Духовно-просветительский центр построят в Ленинском районе Нижнего Новгорода

20 декабря 2019 16:02  [90] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Духовно-просветительский центр построят в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 20 декабря 2019 года.

Под его строительство "Нижегородской епархии" в безвозмездное пользование передан участок площадью 1087 кв.м. на ул.Трамвайной южнее дома №79. Стоимость строительства оценивается в 5 млн рублей.

Решение принято при условии внесения изменений в проект планировки и межевания территории, изменения условного вида использования и согласования строительства с управлением охраны ОКН, т.к. участок находится в охранной зоне.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph