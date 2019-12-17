Нижегородская область перевыполнила показатели нацпроекта "Жильё и городская среда" Общество

Нижегородская область перевыполнила показатели нацпроекта "Жильё и городская среда" в части расселения ветхого и аварийного фонда в городах, поселках и селах региона. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов на заседании областного правительства, которое провел 20 декабря 2019 года глава региона Глеб Никитин.

Он сказал, что по площади аварийного фонда – расселено 6,27 тысяч кв. метров (планировалось 3,09 тысяч кв.метров), по количеству граждан – переселено 422 человека (планировалось 180 человек).

В 2020 и последующих годах в регионе планируется сделать акцент на строительство нового жилья (28,6%) и приобретение квартир у застройщиков на первичном рынке (62%), что в совокупности составит 90% от всего объема расселяемого аварийного фонда.

"Важно, что помимо переселения жителей из домов, в которых жить просто опасно, программа в конечном итоге даст нам около 200 тысяч кв. метров нового современного жилья", - подчеркнул Глеб Никитин.

Три муниципалитета - Арзамас, Княгининский и Уренский районы – сразу пошли по пути строительства новых домов по муниципальным контрактам полного цикла, включающим стадии проектирования и строительно-монтажных работ.

На заседании правительства 20 декабря была дана оценка реализации национальных проектов. Члены правительства Нижегородской области поддержали предложение Глеба Никитина, единогласно проголосовав за надлежащую оценку реализации нацпроекта "Жильё и городская среда".

Напомним, Нижегородская область освоила 100% средств по нацпроекту "Цифровая экономика".