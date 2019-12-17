Детский сад и школу построят рядом с пос. Новинки Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Детский сад на 320 мест и школу на 1500 мест построят рядом с пос. Новинки в Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.

Сегодня Совет для строительства данных объектов предоставил в безвозмездное пользование ГКУ "Нижегородстройзаказчик" два участка площадью 12,3 тысяч кв.м. и 29, 3 тысяч кв.м., прилегающих к посёлку Новинки.

Планируемый объем инвестиций в возведение школы и детсада составит 347,7 млн рублей и 1,05 млрд рублей соответственно.

Напомним, что Новинки Богородского района решено включить в территорию Нижнего Новгорода в середине сентября текущего года. Территория площадью 48 тысяч кв.м. будет присоединена к Приокскому району. В Новинках в настоящее время проживает 11 тысяч жителей.