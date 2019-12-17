Шоу Ирины Слуцкой, Аделины Сотниковой и автопробег: программа открытия "Спорт Порт" в Нижнем Новгороде сегодня Спорт

Шоу Ирины Слуцкой, Аделины Сотниковой и новогодний автопробег ждут нижегородцев на открытии зимней версии спортивно-развлекательной площадки "Спорт Порт" на территории стадиона "Нижний Новгород" 21 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Так в 16:00 состоится встреча олимпийского чемпиона, экс-игрока НХЛ Андрея Коваленко с юными хоккеистами.

В 17:00 он даст старт первому матчу на площадке, в котором примут участие детская сборная "Торпедо-11" и команда "Кстово".

В 18:00 состоится торжественное открытие главного катка площадки "Спорт Порт".

В ледовом шоу двукратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы, призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России Ирины Слуцкой примут участие:

- олимпийская чемпионка Аделина Сотникова,

- многократный призер Чемпионата мира и Чемпионата Европы Елена Радионова,

- призер международных соревнований, мастер спорта России Артур Дмитриев,

- победители финала гран-при среди юниоров Мария Казакова и Георгий Ревия,

- многократный призер этапов гран-при и зимней Универсиады Кристина Астахова,

- призер Чемпионата мира среди юниоров, призер крупных международных соревнований Андрей Депутат,

-артист всемирных ледовых шоу, участник международных конкурсов Александр Грязнов.

Также в день открытия ожидается торжественное прибытие автоколонны Российского футбольного союза в рамках новогоднего автопробега "Наши парни: Москва – Нижний Новгород". Послы сборной России – прославленные футболисты – сыграют против болельщиков в формате 3х3 и проведут для всех желающих автограф-сессию.

Все гости фестиваля смогут отправить новогоднюю открытку с уникальным дизайном автопробега в любой регион России совершенно бесплатно, благодаря мобильному пункту Почты сборной России.

В этот же день состоятся выступление нижегородской группы "The Soul Surfers", розыгрыши призов и яркая развлекательная программа.

"В прошлом году нижегородцы по достоинству оценили открытие зимней площадки у стадиона. Тогда свое шоу на ней представил Илья Авербух. В этом году мы решили продолжить традицию. Это будет настоящий праздник спорта и здорового образа жизни. Приглашаю всех прийти на открытие "Спорт Порт" и окунуться в новогоднюю атмосферу!" - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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