Ирина Слуцкая выступит на открытии катка у стадиона "Нижний Новгород" Спорт

Каток на площадке "Спорт Порт" у стадиона "Нижний Новгород" откроется 21 декабря 2019 года. В этот день все желающие смогут увидеть ледовое шоу от призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России Ирины Слуцкой. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в праздничном открытии.

"Зимой особенно востребованы площадки для активного отдыха. На "Спорт Порте" люди всех возрастов смогут найти занятие по душе и принять участие в бесплатных тренировках. В этом году около 300 тысяч человек уже посетили площадку. Уверен, что в этот раз интерес будет не менее высоким", - отметил губернатор.

Также в день открытия нижегородцев ждет выступление известной нижегородской группы The Soul Surfers, визит Олимпийского чемпиона, экс-игрока НХЛ Андрея Коваленко, а также розыгрыши призов и яркая развлекательная программа.

Первые посетители смогут попасть на площадку уже 17 декабря. Внутри внешнего периметра стадиона появится настоящий зимний спортивный город. Площадь задействованной территории составит более 25 тысяч кв. м. Она будет включать в себя каток площадью 3 тысячи кв. м (50*60 м) и профессиональную хоккейную коробку на 1400 кв. м (25*56 м). На обоих катках зальют искусственный лёд, который позволит кататься даже при плюсовой температуре. Кроме того, через каждые полтора часа будет осуществляться профессиональное обновление льда.

По традиции на площадке будет работать рождественская ярмарка. Для детей и взрослых откроется новая, модернизированная резиденция Деда Мороза. В ней гости смогут сфотографироваться с зимним волшебником, загадать желание и выиграть подарки, поучаствовав в конкурсах. Также на площадке появятся красочные фотозоны.

Как и в прошлом сезоне, во все праздничные даты гостей площадки ждёт большая развлекательная программа.

На "Спорт Порт" можно будет взять в прокат коньки (фигурные и хоккейные), клюшки, шайбы и шлемы для хоккея.

Стоимость катания на основном катке составит – 100 рублей за сеанс для взрослых в будни и 150 рублей – в выходные. Стоимость катания для детей - 70 рублей вне зависимости от дня недели. Также будет возможность приобрести выгодный льготный абонемент на 5 и 10 посещений. Длительность каждого сеанса – 1,5 часа. В то же время выход на лёд в рамках тренировок будет абсолютно бесплатным.

Режим работы площадки – с 9:30 до 23:00 ежедневно.

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Ранее сообщалось, что акустика на катке у стадиона "Нижний Новгород" будет стоить 5 млн рублей.