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Экономика

Порядок выплат субсидий на развитие товарной аквакультуры изменится в Нижегородской области

21 декабря 2019 14:18  [43] Экономика

Порядок выплат субсидий на развитие товарной аквакультуры изменится в Нижегородской области в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

"Сейчас решается вопрос об изменении порядка предоставлении субсидий. Я уже дал задание комитету госохотнадзора решить эту задачу. Таким образом, финансовую поддержку будут оказывать рыбхозам на компенсацию затрат на 1 кг реализованной продукции товарной аквакультуры", - сказал он.

Губернатор подчеркнул, что выплата субсидий будет производиться ежеквартально. Такой подход повысит прозрачность предоставления субсидии, позволит увеличить объем производства товарной рыбы и будет стимулировать производство рыбопосадочного материала.

Кроме того, в госпрограмму "Развитие товарной аквакультуры" планируется ввести дополнительную меру поддержки – компенсацию прямых затрат на строительство и реконструкцию объектов рыбоводной инфраструктуры. Это позволит увеличить количество зимовальных прудов и садков для содержания живой рыбы в зимний период. Таким образом, рыбхозы будут иметь возможность реализовывать товарную рыбу в течение всего года, а не продавать все сразу оптом после облова рыбоводных прудов.

"Важно, что компенсация прямых затрат является одной из мер по сдерживанию цен на рыбную продукцию", - отметил Глеб Никитин.

СПРАВКА:

В комитете госохотнадзоре Нижегородской области сообщили, что в 2019 году благодаря программе "Развитие товарной аквакультуры" производство рыбы в регионе увеличилось на семьдесят пять тонн. На сегодняшний день рыбхозы вырастили 537 тонн рыбы (в 2018 г. за аналогичный период – 462 тонн).

Программа "Развитие товарной аквакультуры " была инициирована в 2018 году губернатором Нижегородской области. В рамках программы из средств областного бюджета предоставляются субсидии на компенсацию 50% затрат на корма и малька. В 2019 году предприятия получили из областного бюджета 19,2 млн рублей субсидий.

К концу 2021 года планируется достичь показателя 729 тонн в год, что позволит сделать рыбную продукцию местного производства более доступной для нижегородцев.

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