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Бизнес

Консультации для предпринимателей пройдут в нижегородском центре "Мой бизнес" 23-27 декабря

21 декабря 2019 15:31  [71] Бизнес

Руководители госструктур ответят на вопросы предпринимателей в рамках консультаций, которые пройдут в центре и на горячей линии "Мой бизнес" в Нижнем Новгороде 23-27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

График личных приемов руководителей ведомств, оказывающих господдержку бизнесу:

- 23 декабря с 14:00 до 15:00 в центре "Мой бизнес " (технопарк "Анкудиновка", ул. Академика Сахарова, 4, 1 этаж) совместную консультацию проведут министр социальной политики Нижегородской области Алексей Исаев и управляющий ГУ - Нижегородское региональное учреждение отделение ФСС РФ Юрий Хабров;

с 9:00 до 18:00 - консультант по закупкам на электронных торговых площадках, консультант Фонда содействия инновациям и консультант центра экспортного потенциала Нижегородской области;

с 9:00 до 14:00 на вопросы предпринимателей ответят специалисты Торгово - промышленной палаты Нижегородской области;

с 14:00 до 18:00 – специалисты Управления Росреестра по Нижегородской области.

- 24 декабря с 9:00 до 18:00 можно будет задать вопросы представителям Нижегородского инновационного бизнес - инкубатора, Центра инноваций социальной сферы и регионального минпромторга. Также можно будет получить консультации по закупкам на электронных торговых площадках.

- 25 декабря на вопросы предпринимателей ответят с 13:00 до 17:00 специалисты налоговой инспекции;

с 9:00 до 13:00 - Фонда социального страхования;

с 9:00 до 18:00 будет консультировать специалист по закупкам на электронных торговых площадках.

- 26 декабря с 9:00 до 12:00 прием проведет представитель НРОО "Опора России";

с 9:00 до 14:00 – представитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей;

с 12:00 до 18:00 можно будет получить консультации специалиста по патентованию, регистрации товарного знака и защите интеллектуальной собственности;

с 9:00 до 18:00 будет консультировать представитель министерства сельского хозяйства.

- 27 декабря с 15:00 до 17:00 предпринимателей проконсультирует представитель Агентства по развитию производства, кооперации и конкуренции;

с 9:00 до 17:00 - специалисты из Центра кластерного развития ;

с 9:00 до 12:00 – специалисты Главного управления МЧС по Нижегородской области и Управления Росреестра по Нижегородской области.

Напомним, в начале ноября 2019 года в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы " открылся центр "Мой бизнес", в котором предприниматели смогут получить профессиональные консультации. Кроме того организована работа горячей линии "Мой бизнес" (8−800−301−29−94).

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