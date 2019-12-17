"Недопустимо зарабатывать на здоровье детей", - Глеб Никитин Общество

"Недопустимо зарабатывать на здоровье детей", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя запрет продажи бестабачной никотиносодержащей продукции на территории региона.

"Нижегородская область не так давно столкнулась с новым вызовом, который связан с распространением так называемого снюса. Нечистоплотные производители воспользовались пробелом в федеральном законодательстве, выпуская это вещество под названиями, не попадающими под запрет. В результате такая продукция в силу своей формальной легальности стала популярна в подростковой и молодежной среде. Между тем, данное изделие быстро вызывает стойкую зависимость, а канцерогенные вещества в его составе приводят к развитию рака. У нас фиксируются случаи обращения к врачам людей, ставших жертвами такого привыкания. Особенно страшно, когда за помощью приходят родители школьников", – сказал Глеб Никитин.

"Мы оперативно разработали законопроект, устанавливающий запрет оборота на территории Нижегородской области бестабачной никотиносодержащей продукции, предназначенной для потребления никотина способами, отличными от курения табака. Такое описание позволяет избежать возникновения лазеек, чтобы продолжать торговать этой отравойВ ближайшее время мы планируем определить орган исполнительной власти, который будет выполнять эти полномочия, а также внести изменения в региональный кодекс об административных правонарушениях, чтобы установить ответственность за нарушение запрета", - добавил он.