Почти 36 тысяч семей получили поддержку в рамках нацпроекта "Демография" в Нижегородской области Общество

Почти 36 тысяч семей получили поддержку в рамках нацпроекта "Демография" в Нижегородской области в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области по результатам заседания правительства, которое прошло 20 декабря 2019 года.

Заместитель губернатора Андрей Гнеушев рассказал, что в 2019 году 35 999 семей получили выплаты в связи с рождением детей в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография". В том числе 9 387 семей получили выплаты в связи с рождением первого ребенка, 16 847 семей - второго ребенка, 9 765 семьей - третьего и последующих детей.

Он также отметил, что в текущем году проведен 1 531 цикл экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, что превышает установленный показатель.

Напомним, что центральной темой заседания стало обсуждение вопросов реализации национальных проектов в Нижегородской области. Как отметил губернатор, по состоянию на декабрь 2019 года регион заявился на участие во всех тринадцати национальных проектах.

"Всего на их реализацию нацпроектов в 2019 – 2021 годах предусмотрено 96,5 миллиардов рублей. На текущий год – более 27,5 миллиардов. Из них почти 18 миллиардов - средства федерального бюджета. Речь идёт об очень серьёзных деньгах и не менее серьёзной ответственности по их эффективному использованию. Сейчас наша самая главная задача, чтобы выделенные деньги – все, до последнего рубля, - реально улучшили качество жизни в городах, городских округах, районах. Непозволительно забывать, что нацпроекты – это конкретные возможности для территорий, а за каждой цифрой в отчётах стоят конкретные люди", - сказал он.