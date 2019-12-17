Исполнение нацпроекта "Здравоохранение" в Нижегородской области в 2019 году оценено как надлежащее Общество

Исполнение нацпроекта "Здравоохранение", который включает в себя семь федеральных проектов, в Нижегородской области в 2019 году оценено как надлежащее. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области по итогам заседания правительства 20 декабря.

""Здравоохранение" - очень важный проект, нацеленный на решение точечных проблем, связанных с закупками оборудования и создания новых региональных центров по борьбе с онкологическими заболеваниями и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все, что касается закупок необходимого современного оборудования и организации процесса, было выполнено на надлежащем уровне. То же касается и строительных работ по созданию ФАПов, которые завершены практически в полном объеме. В следующем году мы продолжим эту работу", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он добавил, что особое внимание сегодня уделяется развитию первичного звена медицины.

"Об этом говорил президент и на Госсовете, и на пресс-конференции. На эти цели будут выделены федеральные средства. Мы активно работам над программой модернизации первичного звена и в этом направлении уже есть наработки", - отметил Глеб Никитин.

Заместитель губернатора региона Андрей Гнеушев, докладывая о реализации нацпроектов, подчеркнул, что по проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках нацпроекта были переоснащены оборудованием три медицинские организации, оказывающие помощь онкологическим больным: Павловская ЦРБ, Арзамасская ЦГБ и Нижегородский онкодиспансер (закуплено 100 единиц оборудования). На базе Павловской ЦРБ открыт первый центр амбулаторной онкологической помощи, включающий в зону обслуживания - Павловский, Богородский, Сосновский, Вачский районы, а это свыше 190 тысяч прикрепленного населения.

По проекту "Развитие первичной медико-санитарной помощи" построены семь ФАПов, приобретено для районных центральных больниц 11 передвижных ФАПов и 12 специализированных комплексов в медицинские организации третьего уровня. Всего 23 мобильных комплекса. Развитие санитарной авиации в рамках проекта обеспечило эвакуацию 298 тяжело больных пациентов, что в 2 раза превышает целевой показатель.

Что касается проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", переоснащен оборудованием региональный сосудистый центр на базе "Городской клинической больницы №13 Автозаводского района". Было поставлено 18 единиц высокотехнологичного оборудования, включающее ангиограф и МРТ. На областные средства было закуплено оборудование для реабилитации.