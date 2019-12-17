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Происшествия

Массовое ДТП произошло на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде утром 22 декабря

22 декабря 2019 14:08  [64] Происшествия
Скриншот видео из группы https://vk.com/chp_nn

Скриншот видео из группы https://vk.com/chp_nn

Массовое ДТП произошло на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде утром 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, около 5:40 водитель автомобиля Kia не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя машинами (иномаркой и отечественной).

В результате ДТП пострадал 65-летний водитель отечественного автомобиля. Его доставили в медучреждение.

По факту ДТП проводится административное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 19 декабря девушка на Infiniti устроила лобовое столкновение на Канавинском мосту. Это спровоцировало многокилометровую пробку.

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Теги:
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