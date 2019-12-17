Останки женского тела будут искать в Балахне
Останки женского тела будут искать в Балахне Нижегородской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр.
Согласно информации, на 23 и 24 декабря планируются поиски останков женщины, чьи ноги были обнаружены в лесополосе Балахнинского района.
Отмечается, что поиск организован полицией. Сбор назначен в ОМВД по Балахнинскому району (г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 73) в 8:30.
Требуются люди, собаки, машины.
Инфорг поиска: Татьяна 89867452358
Ранее сообщалось, что пакеты с человеческими ногами обнаружила в лесу рядом с ул. Челюскинцев жительница Балахны 19 декабря. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
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