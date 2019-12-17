Главная погодная интрига: будет ли снег на Новый Год?

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Глядя на погоду за окном, большинство жителей Европейской России уже отчаялись встретить Новый год в более привычной обстановке, с зимними пейзажами.
Однако пока ничего не меняется. Первый месяц зимы – декабрь, сумел отличится максимальной температурой воздуха для этого времени.
Есть ли хоть какие-то надежды на смену обстановки? Погодный сценарий новогодней ночи предоставили синоптики центра Фобос.
В размещенной на сайте Фобоса информации говорится, что обычно в настоящее время в Центральной части России, где находится Нижний Новгород, в это время лежит 14-сантиметровый слой снега, но за весь декабрь снежок лежал на улицах города не больше недели, а это почти в 5 раз меньше обычного. Такая аномалия связна с глобальным потеплением.
Если раньше такое малоснежье случалось раз в полвека, то сейчас в 7 раз чаще, поясняют синоптики.
Однако накануне предстоящего нового года в южной части Европейской России "промчится" циклон и Центральный регион окажется на его холодной периферии, поэтому осадки будут выпадать в виде снега.
"И какое-то подобие сугробов на наших улицах все же появится", - обнадеживают синоптики.
Еще один циклон – вихрь с Атлантики, не позволит наступить морозам, поэтому в центре страны столби термометров столбики покажут -5°...-10°, это на 2 градуса выше нормы.
При этом в центре Фобос предупреждают, что вероятность такого сценария погодных условий равна 90%.
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