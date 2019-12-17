Последние новости рубрики Общество
23 декабря 2019 00:01  [51] Главная погодная интрига: будет ли снег на Новый Год?
22 декабря 2019 14:38  [392] Дни открытых дверей для пенсионеров пройдут в центрах занятости населения Нижегородской области
22 декабря 2019 14:25  [145] Рейд по содержанию контейнерных площадок прошёл в Бутурлинском районе
22 декабря 2019 10:53  [339] Более 320 тыс. нижегородцев прошли профосмотры в рамках нацпроекта "Демография"
22 декабря 2019 10:43  [199] Более 100 общественных пространств благоустроят в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2020 году
22 декабря 2019 10:06  [236] Минимущества по просьбам жителей освободило от недостроя участок на ул.Комсомольской в Нижнем Новгороде
22 декабря 2019 10:01  [158] Наталья Назарова поздравила энергетиков Нижегородской области с профессиональным праздником
21 декабря 2019 17:10  [230] Исполнение нацпроекта "Здравоохранение" в Нижегородской области в 2019 году оценено как надлежащее
21 декабря 2019 16:42  [247] Почти 36 тысяч семей получили поддержку в рамках нацпроекта "Демография" в Нижегородской области
21 декабря 2019 13:15  [419] Более 180 "Точек роста" планируется открыть в Нижегородской области
Общество

Главная погодная интрига: будет ли снег на Новый Год?

23 декабря 2019 00:01  [51] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Глядя на погоду за окном, большинство жителей Европейской России уже отчаялись встретить Новый год в более привычной обстановке, с зимними пейзажами.

Однако пока ничего не меняется. Первый месяц зимы – декабрь, сумел отличится максимальной температурой воздуха для этого времени.

Есть ли хоть какие-то надежды на смену обстановки? Погодный сценарий новогодней ночи предоставили синоптики центра Фобос.

В размещенной на сайте Фобоса информации говорится, что обычно в настоящее время в Центральной части России, где находится Нижний Новгород, в это время лежит 14-сантиметровый слой снега, но за весь декабрь снежок лежал на улицах города не больше недели, а это почти в 5 раз меньше обычного. Такая аномалия связна с глобальным потеплением.

Если раньше такое малоснежье случалось раз в полвека, то сейчас в 7 раз чаще, поясняют синоптики.

Однако накануне предстоящего нового года в южной части Европейской России "промчится" циклон и Центральный регион окажется на его холодной периферии, поэтому осадки будут выпадать в виде снега.

"И какое-то подобие сугробов на наших улицах все же появится", - обнадеживают синоптики.

Еще один циклон – вихрь с Атлантики, не позволит наступить морозам, поэтому в центре страны столби термометров столбики покажут -5°...-10°, это на 2 градуса выше нормы.

При этом в центре Фобос предупреждают, что вероятность такого сценария погодных условий равна 90%.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph