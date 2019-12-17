Три человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Нижнем Новгороде 23 декабря Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Нижнем Новгороде 23 декабря 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Около 5:30 23 декабря в Приокском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута № 29.

В результате ДТП пострадало 3 человека (пассажиры автобуса), два человека госпитализированы, еще одному помощь оказана на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, массовое ДТП произошло в Борском районе 22 декабря: погиб четырёхлетний малыш, восемь человек пострадали.