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Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Нижнем Новгороде 23 декабря

23 декабря 2019 09:03  [60] Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Нижнем Новгороде 23 декабря 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Около 5:30 23 декабря в Приокском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута № 29.

В результате ДТП пострадало 3 человека (пассажиры автобуса), два человека госпитализированы, еще одному помощь оказана на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, массовое ДТП произошло в Борском районе 22 декабря: погиб четырёхлетний малыш, восемь человек пострадали.

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