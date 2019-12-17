"Теплоэнерго" проводит плановые работы в районе парка Пушкина 23 декабря Общество

АО "Теплоэнерго" проводит планово-предупредительные работы в районе парка Пушкина 23 декабря 2019 года. Как сообщили в пресс-службе компании, речь идет о замене участка обратного трубопровода диаметром 700 мм около парка.

Работы организованы в целях повышения надежности теплоснабжения в Нижегородском и Советском районах "Теплоэнерго". Во время проведения работ будут задействованы 12 человек и 6 единиц техники.

На время проведения работ будут снижены параметры теплоносителя на 224 домах и 13 социальных объектах.