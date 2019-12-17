Консультации для предпринимателей пройдут в центрах "Мой бизнес" по Нижегородской области Бизнес

Консультации для предпринимателей пройдут в центрах "Мой бизнес" по Нижегородской области 23-27 декабря 2019 года. Об этом сообщают в нижегородском минпроме.

График личных приемов руководителей ведомств, оказывающих господдержку бизнесу (в графике возможны изменения):

- в Шахунье

23 декабря с 13:00 до 14:00 прием проведет начальник сектора по поддержке малого бизнеса и развития предпринимательства администрации городского округа город Шахунья Сергей Баранов.

25 декабря с 13.00 до 14.00 на вопросы предпринимателей ответит представитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах.

26 декабря с 14.00 до 15.00 встречу с предпринимателями проведет начальник управления сельского хозяйства администрации района Сергей Соколов, а

27 декабря с 13.00 до 14.00 – председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов района Олег Елькин.

- в Тоншаеве

23 декабря с 13.00 до 16.00 прием по вопросам экономики и предпринимательства проведет главы администрации Тоншаевского муниципального района Александр Ветюгов.

24 декабря с 9.00 до 12.00 - общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области в Тоншаевском муниципальном районе Александр Уланов.

25 декабря с 13.00 до 16.00 - директор МБУ "МФЦ Тоншаевского района Нижегородской области" Павел Махнев.

27 декабря с 9.00 до 12.00 - заведующий отделом архитектуры и строительства администрации Тоншаевского муниципального района Олег Крючков.

- в Урене

23 декабря с 13.00 до 15.00 предприниматели смогут задать вопросы представителю Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Уренского муниципального района (КУМИ).

25 декабря с 13.00 до 15.00 – представителю отдела экономики и прогнозирования администрации района.

27 декабря с 13.00 до 15.00 прием проведет представитель отдела архитектуры и градостроительства района.

Консультации также проводятся по телефону горячей линии "Мой бизнес" (8−800−301−29−94).

Напомним, консультации для предпринимателей также организованы нижегородском центре "Мой бизнес" (технопарк "Анкудиновка", ул. Академика Сахарова, 4, 1 этаж) 23-27 декабря.