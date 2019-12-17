Герда, Чучуня и королева Мышыльда: новогодние представления для детей в Нижнем Новгороде Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новогодние представления для детей стартовали в нижегородских театрах. Свои спектакли представили: Театр юного зрителя, Нижегородский театр драмы им. Горького, Театр "Комедiя", Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина, театр "Вера", Нижегородский кукольный театр. Тематики представлений самые разные – от веселых приключений ранее неизвестных героев до любимых сказочных историй. О том, куда можно сходить всей семьей в поисках новогоднего настроения, читайте далее.

"Снежная королева" (6+)

Несмотря на то, что погоду на улице нельзя назвать по-настоящему зимней, в нижегородском ТЮЗе царят холода и даже идет снег. На большой сцене театра играют "Снежную королеву". Такую, к какой мы привыкли – красивую сказку, полную волшебства и доброты.

Режиссер Владимир Червяков в своем спектакле воссоздал историю, когда-то написанную Андерсеном, о надменной Снежной королеве, унесшей мальчика Кая в свое ледяное царство, храброй Герде, отправившейся на его поиски и таких разных героях, встретившихся на ее пути. Но девочка не одна – с ней всегда добрый сказочник, который поможет в трудную минуту.

(фото: пресс-служба театра)

История о Кае и Герде заставляет верить, что дружба, любовь и верность способны изменить мир. Ведь только в такой атмосфере посреди зимы зацветают розы.

В спектакле участвуют: Александр Барковский, Марина Чернова, Ирина Долганова, Игорь Авров, Ирина Страхова, Артем Дубинин, Александр Котов, Анастасия Волох, Дарья Андреева, Дмитрий Соколов, Юлия Соколова, Федор Боровков, Анна Энская, Анна Бледникова, Никита Чеботарёв, Сергей Усов, Алексей Тихомиров, Константин Кузьмичев, Диана Горишняя, Екатерина Дубинина, Анастасия Желнина.

Новогодние спектакли: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января.

"Как Чучуня хотела обмануть Деда Мороза" (0+)

Музыкальное представление в Нижегородском академическом театре драмы им. Горького совсем другое. "Как Чучуня хотела обмануть Деда Мороза" – современная сказка, полная песен, танцев, игр и викторин.

Спектакль поставил заслуженный артист России Анатолий Фирстов по пьесе Дмитрия Голубецкого. В центре сюжета загадочная героиня Чучуня, которая хочет "учудить такое, что самой жутко". Помогают ей в этом волшебные герои, среди которых Кащей и Баба Яга. Но добро, как и полагается, берет верх над злом. Дед Мороз прощает хулиганов, и наступает настоящий Новый год.

(сцена из спектакля, фото: пресс-служба театра)

В спектакле заняты артисты театра: Павел Ушаков, Александр Мамаев, Алена Глазырина, Андрей Соцков, Марина Львова, Александр Горбунов, Алина Ващенко, Николай Пожарницкий.

Новогодние спектакли: 27, 28, 29 декабря и 2, 3, 4, 5, 6, 7 января.

"Чудо" (0+) и "Загадка новогоднего леса" (0+)

В театре "Комедiя" в декабре и январе творится "Чудо". Актеры театра приглашают детишек и их родителей отправиться в захватывающее путешествие в мир, где белая земля соединяется с небом, а до звезд можно достать рукой.

"Наш мир полон волшебных тайн, которые мы можем раскрыть, если будем замечать, о чем с нами говорит Природа. Вы замечали, как загадочно нам подмигивают звезды? Почему снег переливается на солнце? Какую песню поет попутный ветер? А знаете, о чем маленький кит спрашивает своего папу? Каждый день на нашей планете происходит столько всего интересного. Главное — увидеть и не пропустить свое ЧУДО", - говорится в аннотации спектакля.

(фото: с сайта театра)

Режиссер – Ирина Чернышева. Роли исполняют: Алина Гобярите, Татьяна Киселева, Иван Гапонов, Давид Людовик, Игорь Михельсон, Алена Щеблева, Мария Оболенская, Алексей и Полина Калошины.

Новогодние спектакли: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5,6 7, 8, 11, 12 января.

Также театр "Комедiя" предлагает нижегородцам разгадать "Загадку новогоднего леса". Баба Яга устроила настоящий переполох, разобраться с которым не под силу даже Деду Морозу. Спасти Снегурочку – вот главная цель, которая стоит перед участниками представления.

Режиссер – Марина Вязьмина. В спектакле принимают участие Валерий Кондратьев, Екатерина Сергеева, Марина Вязьмина, Василий Попенков, Светлана Тюльпанова, Дмитрий Ерин, Евгения Кондратьева, Ольга Бубнова, Александр Калугин, Руслан Строголев, Максим Михалев, Дмитрий Кальгин, Илья Попенков, Владислав Тарнов.

Новогодние спектакли: 24, 25, 26, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5,6 7, 8 января.

"Кто родился в Новый год?" (0+)

Сказка "Кто родился в Новый год?" Нижегородского театра оперы и балета им. Пушкина предоставляет нижегородцам возможность наведаться в гости к Деду Морозу.

"Что за загадки таит новая сказка? Какие удивительные открытия ожидают наших деток? И как наступит Новый Год — всё предстоит решать именно Вам. Ведь только с помощью ребят, наши герои смогут открыть занавес волшебной страны, проведут незабываемое время с Дедом Морозом и встретят долгожданный Новый Год, который запомнится как самый добрый праздник навсегда", - обещают организаторы.

(с сайта redkassa.ru)

Новогодние спектакли: 28, 29 декабря, 2, 3, 4 января.

"Сказки доброго волшебника Оле-Лукойе" (0+) и "Снегохири спешат на помощь" (6+)

"Сказки доброго волшебника Оле-Лукойе" в театре "Вера" – это новогодний праздник для малышей 3-5 лет по сказкам Андерсена.

Свои истории гостям представления также поведают: и замерзшие крыши домов, и старый уличный фонарь, и кукла Софи, и скромная мечтательница Ёлочка.

Режиссер – Владимир Червяков.

Новогодние спектакли: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января.

Другая сказка, подготовленная театром "Вера" - "Снегохири спешат на помощь". Это история научных экспериментах. Снегурочка, желая сделать подарок Дедушке Морозу, в результате химических опытов вместо цветного снега получает невиданных ранее существ.

(фото: с сайта театра)

"А что или кто из этого получилось, и как это помогло спасти Новый год, вы узнаете на нашем представлении", - говорится в аннотации.

Режиссер – Ирина Лаптиева.

Новогодние спектакли: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января.

"Новогодние проделки королевы Мышильды" (6+)

В Нижегородском государственном академическом театре кукол в этом году шалит королева Мышильда. Решив во что бы то ни стало испортить праздник, монаршая особа строит козни против Деда Мороза.

"Получил Дед Мороз от Зимушки-Зимы подарок на Новый Год. Пришел Дедушка на елку и начал хвалиться ребятам, что теперь весело и затейливо проведет праздники. Все бы было хорошо, если бы не королева Мышильда. Кто поможет Деду Морозу вернуть волшебную силу и справиться с королевой мышей?", - задаются вопросом в кукольном театре.

(фото: с сайта театра)