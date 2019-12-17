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Происшествия

Жителя Арзамасского района закололи топором

23 декабря 2019 11:48  [136] Происшествия

Жителя Арзамасского района закололи топором. Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Нижегородской области, возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 20 декабря 2019 года в дневное время в доме с. Ковакса Арзамасского района в ходе ссоры между хозяином и квартирантом последний нанес топором удар по шее потерпевшему, от которого 51-летний мужчина скончался.

Подозреваемый задержан, он признался в содеянном. При допросе он пояснил следователю СК, что преступление он совершил в тот момент, когда колол дрова. Мотивом произошедшего послужила ссора на бытовой почве с хозяином. Обидевшись на оскорбления в свой адрес, он и совершил преступление.

Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что состоящий на учете житель дер. Б. Поляны Воскресенского района подозревается в покушении на убийство дочери и родителей.

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