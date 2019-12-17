Роддома в Сормовском районе Нижнего Новгорода больше не будет, - минздрав Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Роддома в Сормовском районе Нижнего Новгорода не будет. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

По мнению минздрава в городе в настоящее время сложился "профицит акушерских коек" ввиду маленькой рождаемости.

На отсутствие роддома пожаловалась жительница Сормовского района в ходе встречи с главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым 19 декабря 2019 года. Ее поддержали еще несколько сормовичек, заявив, что другие родильные дома находятся далеко, и многие из них очень маленькие.

"Я разделяю мнение жителей, что рождаемость должна увеличиваться, и передам озабоченность в министерство здравоохранения", - пообещал Владимир Панов.

Роддом №6 закрыт с 2017 года

Родильный дом №6 Сормовского района на 40 коек работал до 2017 года. В связи с предписаниями Роспотребнадзора, пожарного надзора и инспекции административно-технического надзора Нижегородской области в октябре 2017 года он был закрыт.

Эксперты отмечали аварийное состояние здания и неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждения. Роддом был признан непригодным для использования.

Позднее министерство здравоохранения Нижегородской области провело процедуру реорганизации родильного дома №6. К нему был присоединен ГБУЗ НО "Центр охраны здоровья семьи и репродукции".

Женщины из Сормова рожают в Ленинском и Автозаводском районах

Как пояснили в региональном министерстве здравоохранения, рожениц из Сормовского района сейчас направляют в родильный дом №4 Ленинского района и родильный дом городской клинической больницы №40 Автозаводского района (областной перинатальный центр).

"Перераспределение объемов между родильными домами в Нижнем Новгороде с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи, а также права выбора пациенткой медицинской организации, не ограничивает доступность акушерской помощи в городе", - пояснили в министерстве.

Что касается самого здания роддома, представитель "Центра охраны здоровья семьи и репродукции" на встрече с главой города сообщила, что в настоящее время рассматривается вопрос строительства на этом месте детской современной поликлиники.