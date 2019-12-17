Роддома в Сормовском районе Нижнего Новгорода больше не будет, - минздрав

Роддома в Сормовском районе Нижнего Новгорода не будет. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
По мнению минздрава в городе в настоящее время сложился "профицит акушерских коек" ввиду маленькой рождаемости.
На отсутствие роддома пожаловалась жительница Сормовского района в ходе встречи с главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым 19 декабря 2019 года. Ее поддержали еще несколько сормовичек, заявив, что другие родильные дома находятся далеко, и многие из них очень маленькие.
"Я разделяю мнение жителей, что рождаемость должна увеличиваться, и передам озабоченность в министерство здравоохранения", - пообещал Владимир Панов.
Родильный дом №6 Сормовского района на 40 коек работал до 2017 года. В связи с предписаниями Роспотребнадзора, пожарного надзора и инспекции административно-технического надзора Нижегородской области в октябре 2017 года он был закрыт.
Эксперты отмечали аварийное состояние здания и неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждения. Роддом был признан непригодным для использования.
Позднее министерство здравоохранения Нижегородской области провело процедуру реорганизации родильного дома №6. К нему был присоединен ГБУЗ НО "Центр охраны здоровья семьи и репродукции".
Как пояснили в региональном министерстве здравоохранения, рожениц из Сормовского района сейчас направляют в родильный дом №4 Ленинского района и родильный дом городской клинической больницы №40 Автозаводского района (областной перинатальный центр).
"Перераспределение объемов между родильными домами в Нижнем Новгороде с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи, а также права выбора пациенткой медицинской организации, не ограничивает доступность акушерской помощи в городе", - пояснили в министерстве.
Что касается самого здания роддома, представитель "Центра охраны здоровья семьи и репродукции" на встрече с главой города сообщила, что в настоящее время рассматривается вопрос строительства на этом месте детской современной поликлиники.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+