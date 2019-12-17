"Не знал, что среди ваших талантов - засыпка ливневок": как прошла встреча мэра Нижнего Новгорода с сормовичами Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов встретился с жителями Сормовского района 19 декабря 2019 года. На встрече также присутствовал корреспондент НИА "нижний Новгород".

В ходе встречи к мэру обратилась жительница дома №16 ЖК "На Победной". Она рассказала, что недавно работники Сормовской администрации демонтировали и засыпали новую ливневую канализацию.

"Ливневка была установлена застройщиком вокруг дома. Все это время у нас в корпусе было сухо и чисто. Однажды я приехала домой и увидела, как рабочие засыпают ливневку. Они сказали мне, что это происходит по поручению районной администрации. Я позвонила в департамент дорожного хозяйства, где мне этот факт подтвердили. Теперь вокруг нашего дома грязь", - рассказала она.

Владимира Панова эта история очень удивила.

"Я знаю о многих твоих талантах, но то, что ты засыпаешь ливневки - для меня ново", - заявил он главе администрации Сормовского района Дмитрию Сивохину.

Тот, в свою очередь, пообещал "выйти на место и разобраться в ситуации".

Тем временем ливневки Нижнего Новгорода планируют передать в концессию АО "Нижегородский Водоканал". Концессионное соглашение будет реализовываться в два этапа: компания станет содержать ливневые и дождевые канализации, насосные станции, коллекторы (всего 540 единиц), а также развивать сеть, создавая новые ливневки.

"Из крана течет фа́нта"

Другая жительница Сормовского района пожаловалась на проблемы с водоснабжением в доме, которому нет и двух лет.

"Последние два месяца из крана дома №74 в ЖК "Корабли" течет фанта, пепси, но не вода. Детей купать невозможно, в питьевых целях использовать тоже Проведенный жителями анализ воды показал, что превышены показатели по железу", - сказала она.

Проверка домоуправляющей компании проблем не выявила. Сотрудники ДУКа прочистили стояки, но ситуация не изменилась.

Как заявил представитель "Нижегородского водоконала", решение проблемы находится в компетенции домоуправляющей компании. Представитель ДУКа ответил, что дом новый, а значит проблемы с ржавыми трубами быть не может.

Владимир Панов дал поручение организациям разобраться в этой истории максимум за один день и доложить ему.

Собак будет, где выгуливать

Также в ходе встречи стало известно, что в Сормовском районе появятся три площадки для выгула собак. Об этом Владимира Панова попросила одна из жительниц. Она заявила, что сормовичам очень не хватает специализированных площадок. Также женщина отметила, что хорошо бы, если на площадках были контейнеры с гигиеническими дог-пакетами.

Дмитрий Сивохин пояснил, что строительство площадок уже запланировано и начнется в весенне-летний период. Они появятся около Светлоярского парка со стороны ул. Гаугеля, в ЖК "Корабли" и на ул. Исполкома.

Глава города отметил, что нижегородцы очень довольны контейнерами с дог-пакетами, которые были установлены на Черном пруду. Он уверен, что в будущем они будут установлены в разных местах Нижнего Новгорода.

Ранее агентство сообщало, что жители Сормовского района на встрече с главой Нижнего Новгорода также пожаловались на мясоперерабатывающий цех в жилом доме.