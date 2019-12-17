Более 10 тысяч человек посетили площадку "Спорт Порт" около нижегородского стадиона Спорт

Фото: Кирилл Мартынов

Более 10 тысяч человек посетили площадку "Спорт Порт" около нижегородского стадиона в первые дни работы. Официальное открытие состоялось 21 декабря 2019 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность открытия площадки.

"Хочется, чтобы в Нижнем Новгороде было как можно больше площадок, где можно интересно и с пользой провести время. Надеюсь, что зимний "Спорт Порт" станет и в холодное время года популярным местом отдыха у нижегородцев и гостей города. "Задача "Спорт Порта" привлечь к здоровому образу жизни как можно больше людей всех возрастов", - отметил Глеб Никитин.

На площадке расположен каток площадью 3 тысячи кв.метров и профессиональная хоккейная коробка на 1, 400 тысячи кв.метров. Старт первому матчу на ней дал олимпийский чемпион, экс-игрок НХЛ Андрей Коваленко. В игре приняли участие детская сборная "Торпедо-11" и команда "Кстово".

"В этом году мы приняли решение сделать обе площадки с искусственным льдом. Прошлой зимой из-за перепадов температур нам приходилось делать перерывы в работе катка". На "Спорт Порт" будут проходить бесплатные тренировки с профессиональными инструкторами по фигурному катанию и хоккею", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

Главный каток площадки "Спорт Порт" открыло ледовое шоу двукратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы, призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России Ирины Слуцкой. В нем приняли участие: Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, многократный призер Чемпионата мира и Чемпионата Европы Елена Радионова, призер международных соревнований, мастер спорта России Артур Дмитриев, победители финала гран-при среди юниоров Мария Казакова и Георгий Ревия, многократный призер этапов гран-при и зимней Универсиады Кристина Астахова, призер Чемпионата мира среди юниоров, призер крупных международных соревнований Андрей Депутат, артист всемирных ледовых шоу, участник международных конкурсов Александр Грязнов.

Фото: Кирилл Мартынов

"Очень приятно, что в этом году мне выпала честь со своей командой приехать и открыть такую потрясающую площадку. Очень здорово, когда у людей есть возможность прийти покататься, причем за доступную сумму. Место потрясающее. И меня особо порадовало качество льда, на котором могут выступать даже олимпийские чемпионы", - сказала Ирина Слуцкая.

Также в день официального открытия на площадке встретили автоколонну Российского футбольного союза в рамках новогоднего автопробега "Наши парни: Москва – Нижний Новгород". Послы сборной России –футболисты Дмитрий Сенников, Руслан Пименов и Дмитрий Хлестов – зажгли огни на главной ёлке площадки. Также футболисты сыграли против болельщиков в формате 3х3 и провели для всех желающих автограф-сессию. Все гости фестиваля смогли отправить новогодние открытки с уникальным дизайном автопробега в любой регион России совершенно бесплатно, благодаря мобильному пункту Почты сборной России.

По традиции на площадке открылась рождественская ярмарка, где можно поесть и выпить горячих напитков. Для детей и взрослых заработала новая резиденция Деда Мороза. В ней гости могут сфотографироваться с зимним волшебником, загадать желание и выиграть подарки, поучаствовав в конкурсах.

Как и в прошлом сезоне, во все праздничные даты гостей площадки ждёт большая развлекательная программа.

На "Спорт Порт" можно взять в прокат коньки (фигурные и хоккейные), клюшки, шайбы и шлемы для хоккея.

Стоимость на основном катке составит – 100 рублей за сеанс для взрослых в будни и 150 рублей – в выходные. Стоимость катания для детей - 70 рублей вне зависимости от дня недели. Также будет возможность приобрести выгодный льготный абонемент на 5 и 10 посещений. Длительность каждого сеанса – 1,5 часа. В то же время выход на лёд в рамках тренировок будет абсолютно бесплатным.

Режим работы площадки – с 9.30 до 23.00 ежедневно. Войти можно через гейт № 1.

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