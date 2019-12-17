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Общество

"Ночлежка Бугрова", где планировался велнес-клуб, выставлена на продажу

23 декабря 2019 13:33  [63] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Ночлежка Бугрова", где планировался велнес-клуб, выставлена на продажу. Об этом сообщается на сайте gipernn.ru.

Историческое здание площадью 1,9 тысяч кв.м. по адресу: ул. Рождественская, 2, продается собственником за 378 млн рублей.

В объявлении говорится, что "в 2019 году в Бугровской ночлежке был произведен капитальный ремонт. Готовность здания в настоящее время составляет 85%". У здания имеется собственная парковка.

"Можно использовать под офис, фитнес клуб, медицинский центр и т.д.", - поясняет продавец.

Ранее на территории здания планировалось разместить элитный велнес-клуб (прим. велнес - это легкий фитнес) "Рождественский".

Напомним, "ночлежный дом Бугрова" на ул. Рождественской продан на аукционе в июле 2013 предпринимателю Феликсу Верховодову за 160,5 млн рублей.

СПРАВКА:

"Ночлежка Бугрова" - историческое здание, расположенное по улице Рождественской, 2 имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В этом доме располагалась ночлежка, описанная в пьесе Максима Горького "На дне".

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