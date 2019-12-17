Массовое ДТП на Бору: пострадали трое детей, четырехлетний мальчик погиб, - версия УГИБДД
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Региональное ГИБДД представило полную версию ДТП в Борском районе, где пострадали восемь человек и погиб четырехлетний мальчик.
В Госавтоинспекции пояснили, что ДТП произошло 22 декабря в 15:40 на 27 км автотрассы Неклюдово-Бор-Валки-Макарьево, когда 59-летний водитель, управляя автомобилем Lexus LX570, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
Там он столкнулся с ГАЗелью и автомобилем Hyundai IX35, после чего ГАЗель также выехала "встречку" и столкнулась с Ford Transit.
Среди пассажиров Hyundai находился четырехлетний мальчик. Он сидел в детском удерживающем устройстве, но все-таки получил ранения. Его доставили попутной машиной в местную больницу, но ребенок скончался.
Также находившиеся в этой машине молодые мужчины (24, 25 и 28 лет) получили переломы различных частей тела и были госпитализированы.
В ГАЗели также находился ребенок — мальчик 2019 года рождения. Он был в детском удерживающем устройстве. О травмах ребенка не сообщается, но его доставили в борскую ЦРБ. Также госпитализирована 34-летняя женщина-пассажир ГАЗели.
Еще один ребенок-участник аварии — трехлетний мальчик, находился в автомобиле Lexus. Он тоже был в детском удерживающем устройстве. Его госпитализировали, а 59-летнего мужчину-водителя и 42-летнюю женщину-пассажирку с переломами ребер отпустили домой.
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