Последние новости рубрики Происшествия
23 декабря 2019 16:55  [207] Задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой были обнаружены в балахнинском лесу
23 декабря 2019 15:55  [75] Почти 150 единиц оружия пытались провезти пассажиры нижегородского метро в 2019 году
23 декабря 2019 15:38  [83] Предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао
23 декабря 2019 13:56  [933] Массовое ДТП на Бору: пострадали трое детей, четырехлетний мальчик погиб, - версия УГИБДД
23 декабря 2019 12:50  [252] Суд вынес приговор в отношении иностранца, не сообщившего о возможном теракте в Кстове
23 декабря 2019 11:48  [219] Жителя Арзамасского района закололи топором
23 декабря 2019 09:03  [262] Три человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Нижнем Новгороде 23 декабря
22 декабря 2019 18:54  [1732] Массовое ДТП в Борском районе: погиб четырёхлетний малыш, восемь человек пострадали
22 декабря 2019 17:19  [488] Останки женского тела будут искать в Балахне
22 декабря 2019 14:08  [368] Массовое ДТП произошло на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде утром 22 декабря
Происшествия

Предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао

23 декабря 2019 15:38  [83] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области 23 декабря 2019 года, проводится экспертиза.

В помещении для проведения свиданий и приему передач СИЗО-1 (пр.Гагарина, 26А), в ходе досмотра продуктово-вещевой передачи от гражданки инспектор отдела режима и надзора обнаружил в банке с какао кристаллообразный порошок белого цвета.

Спрятанное ухищренным способом вещество, предназначалось подследственному.

По факту произошедшего, в отношении правонарушителя, предприняты меры в соответствие с законодательством.

Ранее, SIM-карту в кураге нашли сотрудники СИЗО-3 (Вадский район).

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ФСИН
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph