Предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао Происшествия

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области 23 декабря 2019 года, проводится экспертиза.

В помещении для проведения свиданий и приему передач СИЗО-1 (пр.Гагарина, 26А), в ходе досмотра продуктово-вещевой передачи от гражданки инспектор отдела режима и надзора обнаружил в банке с какао кристаллообразный порошок белого цвета.

Спрятанное ухищренным способом вещество, предназначалось подследственному.

По факту произошедшего, в отношении правонарушителя, предприняты меры в соответствие с законодательством.

Ранее, SIM-карту в кураге нашли сотрудники СИЗО-3 (Вадский район).