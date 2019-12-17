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Предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области 23 декабря 2019 года, проводится экспертиза.
В помещении для проведения свиданий и приему передач СИЗО-1 (пр.Гагарина, 26А), в ходе досмотра продуктово-вещевой передачи от гражданки инспектор отдела режима и надзора обнаружил в банке с какао кристаллообразный порошок белого цвета.
Спрятанное ухищренным способом вещество, предназначалось подследственному.
По факту произошедшего, в отношении правонарушителя, предприняты меры в соответствие с законодательством.
Ранее, SIM-карту в кураге нашли сотрудники СИЗО-3 (Вадский район).
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