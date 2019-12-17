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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой были обнаружены в балахнинском лесу

23 декабря 2019 16:55  [230] Происшествия

В Балахне задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой были обнаружены в балахнинском лесу. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 23 декабря 2019 года.

На прошлой неделе стало известно, что в лесу были найдены пакеты с двумя ногами.

Задержанный 66-летний мужчина. По версии следствия, в декабре 2019 года в квартире дома по ул. Челюскинцев (Балахна) в ходе ссоры мужчина нанес удар деревянным предметом по голове своей теще. От полученных телесных повреждений 96-летняя женщина скончалась.

С целью сокрытия совершенного преступления он расчленил тело погибшей, разложил останки по пакетам и спрятал их в различных местах в Балахне.

Именно один из этих пакетов и был обнаружен жительницей Балахны 19 декабря 2019 года в районе асфальто-бетонного завода.

Подозреваемый сознался в содеянном.

Кроме того, в ходе проведенных неотложных следственных действий следователями СК обнаружены сокрытые злоумышленником части тела погибшей пенсионерки.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

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