Нижегородская область заняла I место в России по числу вовлеченных предприятий в нацпроект Бизнес

Нижегородская область стала регионом-лидером по числу вовлеченных в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" предприятий. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Один из ключевых показателей нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" - это количество вовлеченных в нацпроект предприятий, их заинтересованность в реализации проектов. По этому показателю мы не просто выполнили, а более чем в два раза перевыполнили план, который был поставлен перед регионом в этом году. В нацпроект планировалось вовлечь 47 предприятий, сегодня количество участников– 85, и это лучший результат среди всех субъектов РФ, он более чем в 2 раза превышает среднероссийский показатель", - сказал Глеб Никитин.

По словам губернатора, на предприятиях, которые участвуют в нацпроекте, производительность труда повышается на 10 - 30%.

"В среднем, на предприятиях-участниках нацпроекта к концу года производительность труда выросла на 12%. За этими цифрами стоит ощутимый эффект от реализации мероприятий нацпроекта: расширение производства, увеличение поставок продукции, рост прибыли", - продолжил глава региона.

"Один из примеров - проект по внедрению бережливых технологий в процесс производства фургонов на ООО "Автомеханический завод". На предприятии не только по-новому выстроен поток производства - на заводе строят новый, современный цех по сборке автомобилей с учетом принципов бережливого производства. Это позволит не просто повысить показатели на 5-10% - фактически завод удвоит объемы производства основной продукции. И многие предприятия показывают такие результаты", - сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

Он добавил, что до конца 2020 года предприятия-участники нацпроекта планируют создать примерно 1000 новых рабочих мест в регионе.

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". В частности, с начала 2018 года по инициативе Глеба Никитина в регионе стартовал совместный проект правительства региона и госкорпорации "Росатом" "Эффективная губерния" по внедрению бережливых технологий в промышленности и других сферах для повышения производительности труда.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".