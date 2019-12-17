Двухэтажный экскурсионный автобус начнет ездить по Нижнему Новгороду 26 декабря Культура и отдых

Двухэтажный экскурсионный автобус начнет ездить по Нижнему Новгороду 26 декабря 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, даблдекер будет курсировать с 26 декабря по 8 января в областном центре, связав новогодним маршрутом главные достопримечательности города и ключевые праздничные локации - фестиваль "Горьковская елка" и площадку "СпортПорт".

Уточняется, что можно выходить из автобуса и заходить в него там, где захочет участник экскурсии. Билет будет действовать 24 часа с момента первой посадки в автобус. Даблдекер оборудован аудиогидом. При входе в автобус каждый гость получит индивидуальные наушники.

"Старт проекта планируется приурочить к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Сейчас проект находится в стадии проработки, но тестовый новогодний маршрут будет запущен в преддверии новогодних праздников", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Маршрут обзорной экскурсии:

- пл.Революции (ж/д вокзал);

- пл.Горького;

- пл.Минина и Пожарского;

- Речной вокзал;

- стадион "Нижний Новгород";

- пл.Ленина;

- пл.Революции.

Продолжительность экскурсионной программы - 1 час 30 минут (может меняться в связи с ситуацией на дорогах).

Попасть на автобус и присоединиться к экскурсии можно на любой остановке, указанной в маршруте. Старт от остановки пл.Революции (напротив Московского вокзала) в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00.



Стоимость проезда:

- дети (до 7 лет – бесплатно) – 100 рублей;

- пенсионеры – 200 рублей;

- студенты – 200 рублей;

- взрослый – 300 рублей.



Проект реализуется при поддержке правительства Нижегородской области, корпорации развития региона, департамента развития туризма и НХП области и мэрии Нижнего Новгорода.