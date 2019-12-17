Двухэтажный экскурсионный автобус начнет ездить по Нижнему Новгороду 26 декабря 2019 года.
Как сообщили в пресс-службе правительства области, даблдекер будет курсировать с 26 декабря по 8 января в областном центре, связав новогодним маршрутом главные достопримечательности города и ключевые праздничные локации - фестиваль "Горьковская елка" и площадку "СпортПорт".
Уточняется, что можно выходить из автобуса и заходить в него там, где захочет участник экскурсии. Билет будет действовать 24 часа с момента первой посадки в автобус. Даблдекер оборудован аудиогидом. При входе в автобус каждый гость получит индивидуальные наушники.
"Старт проекта планируется приурочить к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Сейчас проект находится в стадии проработки, но тестовый новогодний маршрут будет запущен в преддверии новогодних праздников", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Маршрут обзорной экскурсии:
- пл.Революции (ж/д вокзал);
- пл.Горького;
- пл.Минина и Пожарского;
- Речной вокзал;
- стадион "Нижний Новгород";
- пл.Ленина;
- пл.Революции.
Продолжительность экскурсионной программы - 1 час 30 минут (может меняться в связи с ситуацией на дорогах).
Попасть на автобус и присоединиться к экскурсии можно на любой остановке, указанной в маршруте. Старт от остановки пл.Революции (напротив Московского вокзала) в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00.
Стоимость проезда:
- дети (до 7 лет – бесплатно) – 100 рублей;
- пенсионеры – 200 рублей;
- студенты – 200 рублей;
- взрослый – 300 рублей.
Проект реализуется при поддержке правительства Нижегородской области, корпорации развития региона, департамента развития туризма и НХП области и мэрии Нижнего Новгорода.
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