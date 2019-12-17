Нижегородка получила 7 лет колонии за сбыт наркотиков Происшествия

Нижегородка получила 7 лет колонии за сбыт наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 24 декабря 2019 года.

Судом установлено, что в период с апреля по май 2018 года ранее не судимая 28-летняя нижегородка по предварительному сговору с неустановленными лицами путем закладок осуществляла незаконный сбыт наркотических средств на территории Нижнего Новгорода. Кроме того, склонила малознакомую женщину к употреблению синтетических наркотических средств.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал девушку виновной в совершении преступлений по ч. 1 ст. 230, п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 228.1 (2 эпизода) и ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, и назначил ей окончательное наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

В отношении неустановленных лиц уголовно дело выделено в отдельное производство. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.



Ранее другая молодая нижегородка получила 9 лет за попытку продать наркотики через закладки.